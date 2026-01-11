Barranquilla fue una de las ciudades donde Yeison Jiménez dejó una huella especial. Allí no solo cantó ante miles de personas, sino que construyó una relación cercana con el público, al punto de expresar en varias ocasiones su deseo de tener una casa en la ciudad. Hoy, tras su muerte, esos recuerdos se vuelven más fuertes y emotivos.

El año pasado estuvo en la capital del Atlántico fue el 2 de agosto cuando se presentó en el Carnavalón 2025, realizado en Puerta de Oro. En ese evento compartió escenario con artistas como Diego Daza, Arcángel, Zaider y Jiggy Drama. Allí, la gente cantó sus canciones, lo aplaudió y lo acompañó durante toda su presentación, que se convirtió en una de las más recordadas de la noche.

Con el paso de los meses, el cantante regresó a la ciudad y fue ganando cada vez más seguidores. Su estilo sencillo y su manera de hablarle a la gente lograron conectar con un público que se sintió identificado con sus historias.

Cortesía Edinson Ascencio

En noviembre de 2025 volvió para presentarse en la discoteca Díscolo. El concierto fue un éxito total y las boletas se agotaron, logrando un sold out. Esa noche fue especial no solo por el lleno total, sino porque allí realizó el lanzamiento de ‘Se acabó’, una canción de su autoría en la que habló del final de una relación y de la decisión de soltar a tiempo.

Sin saberlo, ese concierto en Díscolo sería su última presentación en Barranquilla. Hoy, quienes asistieron recuerdan un show cercano, con un artista agradecido, conversador y entregado a su público, que cantó cada canción con sentimiento.

La noticia de su fallecimiento se conoció este sábado 10 de enero. Yeison Jiménez murió tras un accidente aéreo ocurrido en el municipio de Paipa, en Boyacá, según confirmaron las autoridades. El cantante viajaba en una avioneta de matrícula N325FA junto a otras cinco personas.

El accidente ocurrió en una zona rural, cerca de la vereda La Romerita. De acuerdo con los reportes oficiales, la aeronave perdió el control y terminó estrellándose, provocando un incendio. Ninguno de los ocupantes sobrevivió. Entre ellos estaban el capitán Hernando Torres, quien pilotaba la avioneta, y los acompañantes Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

Esa misma noche tenía programada una presentación en Marinilla, Antioquia, la cual fue cancelada tras conocerse la tragedia.