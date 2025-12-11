Una de las celebraciones especiales de diciembre en Colombia es la Noche de Velitas, entre la noche del 7 y la madrugada del 8 de diciembre, cuando miles de hogares, plazas, parques y parroquias se iluminan con velas en homenaje a la Virgen María por su Inmaculada Concepción.

La Noche de Velitas es una fecha que invita a la unión familar, a congregarse en comunidad y agradecer por todo lo bueno que ocurrió en el año. En Colombia es la celebración que marca el inicio de la época navideña, cargada de eventos culturales y masivos en todas las ciudades.

En redes sociales se volvió viral esta semana el video de una turista extranjera que compartió su experiencia celebrando la Noche de Velitas en el municipio de Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá.

Villa de Leyva es uno de los municipios más turísticos del país por su arquitectura colonial. Fue declarado Monumento Nacional en 1954 y forma parte de la red de Pueblos Patrimonio de Colombia. Además, cuenta con la plaza más grande de Colombia.

Fue precisamente en la Plaza Mayor de Villa de Leyva que la mujer estadounidense vivió la Noche de Velitas, sumándose a decenas de propios y visitantes que llevaron sus velas para encenderlas en comunidad.

“Esta es mi noche favorita del año. ¡Esta festividad colombiana es absolutamente increíble en Villa de Leyva!“, dice la mujer en el video.

La extranjera mostró cómo estaba llena de personas la Plaza Mayor del municipio boyacense, todas encendiendo las velas en el suelo, mientras también escuchaban música y veían el espectáculo de drones y pirotecnia.

“La tradición consiste en encender pequeñas velas, establecer intenciones para los años venideros y reflexionar sobre el año que pasó”, explicó en inglés la mujer sobre la festividad.

Confesó que no es la primera vez que disfruta esta fecha en Colombia y recomendó a extranjeros vivir esta experiencia.

“Anoche fue un sueño y todavía no puedo creer que hayamos podido vivirlo. Si buscas un lugar increíble para vivir el Día de las Velitas, te recomiendo muchísimo el hermoso Pueblo de Villa de Leyva en Boyacá, Colombia”, destacó.