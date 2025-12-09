La Policía Metropolitana de Cartagena reportó que los operativos desarrollados por los uniformados durante la Noche de Velitas arrojaron buenos resultados, en tanto que no se presentaron homicidios.

Además hubo una disminución en los hurtos y riñas, e incautaron más de 34 mil unidades de pólvora con un valor aproximado 35 millones de pesos.

El coronel Carlos Julio Esteban Blanco, subcomandante de Policía Metropolitana de Cartagena, sostuvo que durante la celebración que marcó el inicio de la Navidad, desarrollaron una serie de actividades preventivas, disuasivas y operativas en todos los sectores de la ciudad y eso permitió los buenos resultados en materia de seguridad y convivencia.

“Nuestro Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, y la Estrategia de Protección a la Adolescencia e Infancia Segura E-PAIS logró la incautación de 35 mil unidades de pólvora en la plaza de mercado y sectores aledaños al barrio Martínez Martelo y capturamos a 3 personas por lesiones personales, 2 por tráfico de estupefacientes, una por fabricación, trafico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorio, partes o municiones, uno por hurto y dos por otros delitos”.

Policía Cartagena/Cortesía

También incautaron 4 armas de fuego y 19 cartuchos de diferentes calibres, 12 armas blancas, e impusieron 59 comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

A su vez se recibieron 779 llamadas telefónicas, a la línea 123, de las cuales 75 fueron por riña, 39 por perturbación de la tranquilidad.

“Es importante resaltar que durante la celebración de Velitas la noche del domingo 7 de diciembre y la madrugada del lunes 8 no se presentaron homicidios, se destaca la disminución de las riñas y el hurto en diferentes modalidades”, anotó el oficial.