La Autopista Verde, el Circuito Vial del Norte, el control a inundaciones en Bocagrande y Castillogrande, el Intercambiador Vial de Ternera y la segunda fase del proyecto Vías para la Felicidad, son las obras estratégicas a ejecutarse en la ciudad de Cartagena el próximo año con los recursos que fueron aprobados por el concejo.

Leer más: Estos son los precios de la boletería para la final Junior vs. Tolima en el Metropolitano

Así lo anunció el alcalde Dumek Turbay Paz al indicar que estas obras “permitirán continuar dignificando la calidad de vida de miles de cartageneros en cada localidad del Distrito. Ordenarán la movilidad, fortalecerán la protección costera, modernizarán arterias viales y ampliarán la cobertura del programa de malla vial”.

Sobre la Autopista Verde el mandatario explicó que es un corredor de 10,23 kilómetros en pavimento rígido que conectará la glorieta de El Pozón (vía La Cordialidad) con la Vía al Mar a la altura de la vereda Tierrabaja.

La obra contempla dos carriles en concreto rígido, iluminación LED, señalización, puentes, estructuras de paso, andenes y demás elementos de seguridad. La ejecución será de 18 meses. Más de 150.000 personas se beneficiarán con una vía que facilitará los desplazamientos hacia Mamonal, Playa Blanca, Barú, Tierrabaja y la Zona Norte, impulsando competitividad logística y crecimiento urbano ordenado.

Ver también: Un campesino halló una cartera con más de mil dólares en el estómago de una de sus vacas

El Circuito Vial del Norte es un proyecto de obras de rehabilitación y mejoramiento del circuito vial del norte y corredor histórico que modernizará 10.465 metros de corredores estratégicos mediante pavimento rígido y flexible, drenajes y reconstrucción estructural. El proyecto reducirá tiempos de viaje, mejorará accesos a universidades, clínicas y zonas turísticas, y disminuirá emisiones contaminantes gracias a un estándar técnico de alta durabilidad.

El control a inundaciones en Bocagrande y Castillogrande requiere de una inversión de $168.157 millones y consta de la modernización de la infraestructura costera para proteger el frente de bahía ante el aumento del nivel del mar. Las obras incluyen dos kilómetros de tablestacado, box culverts subterráneos conectados a estaciones de bombeo, mejoras a la Avenida Chile en 2,5 km, ampliación del paseo peatonal, ciclorruta, accesos universales, mobiliario urbano y muelles integrados. Su entrega total está prevista para 2027.

Le sugerimos: Así era Samuel Cabas, el adolescente de 16 años fallecido en accidente de tránsito en Valledupar

El Intercambiador de Ternera reorganizará el flujo vehicular en uno de los puntos más congestionados de la ciudad, con la construcción de un puente vehicular de dos carriles, vías de enlace y carriles de aceleración y desaceleración. El plazo de ejecución será de 24 meses; y la nueva fase de las Vías para la Felicidad priorizará tramos en más barrios de la ciudad con criterios de equidad territorial, acceso seguro, empleo local y articulación con programas sociales.