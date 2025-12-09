Mile Jarava Díaz, la representante a la Cámara en Sucre por el Partido de la U, inscribió su nueva candidatura al Congreso de la República.

Leer más: Comité Laboral de la Corte Suprema remite demanda disciplinaria de la magistrada Cristina Lombana

La sincelejana aspira a su tercer período consecutivo en la cámara baja.

Acompañada de familiares y en especial de un grupo de mujeres, llegó la tarde del lunes festivo 8 de diciembre a la sede de la Delegación de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Sucre, situada en el barrio La Ford, de Sincelejo, a oficializar su candidatura en la lista cerrada que ella encabeza.

Reiteró que su inscripción no fue un trámite más, sino la demostración de poder, de arraigo popular y de la energía que la caracteriza.

Ver también: Estos son los precios de la boletería para la final Junior vs. Tolima en el Metropolitano

Tras su inscripción la parlamentaria, que es una de las voces más queridas y reconocidas del departamento de Sucre, le agradeció a “Dios y a todos los hombres y mujeres que me han ayudado a construir cada uno de los logros que hoy con unión, con liderazgo y la percepción que nos caracteriza queremos seguir refrendando porque el departamento de Sucre merece seguir avanzando en el sendero del desarrollo. Con resultados palpables y evidenciados en el territorio queremos seguir trabajando en este departamento para continuar cerrando brechas”, puntualizó la parlamentaria sucreña.

Le sugerimos: Video: Así fue el grave accidente de tránsito en el que murió un joven de 16 años en Valledupar