La llegada de Manuela Gómez a la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ se convirtió en el anuncio más comentado del reality en las últimas horas.

La empresaria y creadora de contenido fue confirmada de forma directa por el Jefe, una decisión inédita en esta nueva versión, que hasta ahora había conformado su elenco exclusivamente mediante votación popular.

La producción del formato confirmó que la presencia de Manuela Gómez obedece a la intención de incorporar perfiles con experiencia mediática y liderazgo, criterios que —según el equipo del programa— aportan fuerza narrativa al reality. Así, la antioqueña se convirtió en la primera habitante seleccionada sin intervención del público.

El anuncio se produjo tras el cierre de la fase inicial de votaciones, que definió a los siete primeros concursantes: Nicolás Arrieta, Alexa Torres, Esteban Bernal (Tebi), Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano y Maiker Smith. Todos ellos ingresarán a la casa estudio junto a Gómez, quien ya anticipa un alto nivel de competitividad.

Una figura conocida en la televisión colombiana

Manuela Gómez ganó reconocimiento hace más de una década, cuando participó en ‘Protagonistas de nuestra tele’ (2012). Desde entonces ha consolidado una carrera como empresaria, modelo y creadora de contenido, manteniéndose activa en el panorama mediático y en redes sociales.

A sus 36 años, se define como emprendedora y madre de Samantha, su hija de un año. En intervenciones recientes ha destacado el peso de su maternidad en sus decisiones profesionales, afirmando que su prioridad es “la familia y el desarrollo profesional”.

Sobre su estado sentimental, fue contundente: “Estoy solterísima, pero no a la orden, porque yo soy mucho cereal para tu leche entera”.

La relación con el padre de su hija, Juan Pablo Restrepo (JP Gringo), terminó a inicios de 2025. Aun así, ambos mantienen una convivencia enfocada en la crianza de Samantha.

Tiene un perfil fuerte y llega sin filtros para la tercera temporada

La producción del reality resaltó que la decisión de sumar a Gómez no fue casual: su trayectoria la ha habituado a la presión, a la exposición pública y al manejo de controversias, características consideradas valiosas dentro del formato.

La propia participante lo ha dejado claro en varias oportunidades. “Las personas falsas me dan como alergia. No hay como decir las cosas directo. Me estorba la gente. Me han dicho gorda, fea, que estoy destruida. La olvidada. También dicen que me voy a quedar soltera”.

Su presentación oficial también llamó la atención por su tono frontal: “Hola, hola, mis amores. Soy Manuela Gómez y voy a estar en la tercera temporada de la Casa de los Famosos. Como por ahí dicen, la olvidada de Manuela, pues acá está la olvidada de Manuela para darlo todo en esta temporada. ¿Yina Calderón? No me importa ni mi interés”.

Con la confirmación de Gómez, queda pendiente la elección del siguiente habitante, que se definirá mediante la última ronda de votaciones. Entre los nombres mencionados están La Barbie Colombiana y Gisselle Watson, también exparticipante de ‘Protagonistas’, además de otras figuras del entretenimiento que buscan un cupo en esta edición.