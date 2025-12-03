Lejos de pasar de moda, la saga de Harry Potter está más vigente que nunca y más por esta temporada en la que se ha anunciada el estreno en 2027 de una serie de estos libros que también cuentan con películas que terminaron por inmortalizar al mago de Hogwarts.

Daniel Radcliffe, quien interpretó al mago a lo largo de las ochos producciones cinematográficas, volvió a ser noticia, pero no precisamente porque vuelva a la pantalla grande sino por un reencuentro con uno de los actores que participó en la producción.

Se trata de Tom Felton que interpretó al personaje de Draco Malfoy con quien se reencontró el pasado 1 de diciembre en Nueva York, durante la presentación especial de la grabación de Merrily We Roll Along.

La revista People detalló que Felton y Radcliffe se abrazaron muy efusivamente antes de ingresar a la sala del Hudson Theatre.

Daniel Radcliffe y Tom Felton juntos de nuevo. La última vez que se vieron fue hace 14 años.



pic.twitter.com/QExX6fQscC — El Profeta (@EiProfeta) December 2, 2025

Esta se trata del primer encuentro público de los dos actores desde 2011 cuando asistieron al estreno de Harry Potter y las reliquias de la muerte - parte 2 también en la ciudad de Nueva York.

Daniel Radcliffe and Tom Felton reunited in New York City yesterday.



Harry and Draco back together again 🥹 pic.twitter.com/WA0dClN1NH — Harry Potter Universe (@HPotterUniverse) December 2, 2025

De Harry a Harry, la carta de Radcliffe al nuevo protagonista de la serie

Daniel Radcliffe, el inolvidable Harry Potter en ocho largometrajes, ha revolucionado las redes y a los fans de la saga con una carta de apoyo que ha enviado a Dominic McLaughlin, el actor que interpretará al joven mago en la nueva serie de HBO.

“No quiero ser un espectro en la vida de estos niños, pero solo quería escribirle para decirle: ‘Espero que lo pases genial, y incluso mejor que yo. Yo lo pasé genial, pero espero que tú lo pases aún mejor’”, explicó el actor en una entrevista en el programa de televisión Good Morning America.

Radcliffe aseguró que conoce a gente que trabaja en la nueva serie y quiso enviarle una nota a McLaughlin, que respondió a su vez con “un mensaje muy dulce”

El actor tenía 11 años cuando empezó a encarnar a Harry Potter, la misma edad que tiene ahora McLaughlin, al que en la serie acompañarán Arabella Stanton (Hermione) y Alastair Stout (Ron), que retoman los papeles que en el cine interpretaron Emma Watson y Rupert Grint.

“Cuando veo las fotos de estos niños parecen muy jóvenes, simplemente los miro y me digo: ‘oh, es una locura que hiciera eso a esa edad’. Pero también es increíblemente dulce y espero que lo estén pasando genial”, agregó Radcliffe en la entrevista, emitida este martes.

Unas palabras que no tardaron en replicarse por las redes sociales, con muchos mensajes de fans que han aplaudido a Radcliffe por su carta, además de expresar su entusiasmo por el nuevo proyecto para televisión.