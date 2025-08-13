La pareja conformada por el barranquillero Andrés Altafulla y la paisa Karina García fue una de las más comentadas en redes sociales durante y después de la segunda temporada del reality ‘La casa de los famosos Colombia’. El costeño no solo se llevó el premio mayor de la competencia, sino que también encontró el amor en medio de la difícil convivencia con los demás participantes.

RCN Imagen de Altafulla y Karina dentro del programa.

Cuando Altafulla ingresó al reality confesó su atracción por Melissa Gate, con quien se enfrentó en la final, pero no fue correspondido. A las pocas semanas surgió el romance con Karina García.

RCN Televisión/RCN Televisión

La pareja no se la llevaba bien con Melissa Gate. De hecho, protagonizaron varias discusiones que también desataban controversia en redes sociales.

La relación de Altafulla y Karina García continuó tras finalizar el reality. Con fotografías y videos, así como transmisiones en vivo, han mostrado públicamente su amor. Incluso, compartieron cómo le va al barranquillero en su faceta de padrastro de los dos hijos de la creadora de contenido.

Instagram altafulla Altafulla con el hijo de Karina García.

Sin embargo, en las últimas semanas no se han mostrado juntos en redes sociales, por lo que pronto surgieron los rumores sobre una supuesta separación.

Sobre esto se pronunció en una transmisión en vivo la exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ Melissa Gate, quien incluso se aventuró a hablar sobre las razones de la supuesta ruptura.

“Y ahora el otro, por allá, que terminó con la otra, que era un tacaño, mi amor, eso le pasa por salir con una escort, yo le dije”, aseveró Melissa.

Lo cierto es que ni Altafulla ni Karina García han confirmado la separación. Tampoco han realizado publicaciones con mensajes de desamor o indirectas que puedan ser relacionadas con el otro.

Los seguidores de ambos se encuentran a la expectativa de lo que pueda pasar con la relación, ya que han sido testigos de ella desde el primer momento.