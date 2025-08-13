El cantante, compositor y productor puertorriqueño Jhay Cortez, de 32 años, fue detenido este martes 12 de agosto, en las calles de Miami, Florida, tras ser acusado de posesión de cocaína y cannabis.

Este reconocido artista del género urbano y cuyo nombre real es Jesús Manuel Nieves Cortés, fue arrestado en la madrugada mientras conducía por una ciudad de Miami a baja velocidad.

Jhayco permanece detenido en el centro correccional Turner Guilford Knight, hasta que se pague por completo una fianza que lo dejaría en libertad.

Según las autoridades locales, se percataron de que el vehículo Corvette rojo de Jhay se movía a una velocidad baja 8 km/h, y se detuvo por más de un minuto.

Asimismo, señalaron que al acercarse al vehículo, percibieron un fuerte olor a cannabis y observaron un polvo blanco en los pantalones y en la nariz del artista, quien no portaba la licencia de conducir.

En el registro exhaustivo del vehículo, los uniformados encontraron dos bolsas con un total de 14 gramos de cannabis, y en los bolsillos del detenido tres bolsas transparentes con cocaína, con un peso total de aproximado de 2 gramos.

De acuerdo con los registros oficiales, Jhayco enfrenta dos cargos, uno por posesión de cocaína, por el que ya abonó una fianza de 2.500 dólares, y otro por posesión de cannabis, por el que abonó 500 dólares.