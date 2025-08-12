Los colombianos que obtengan su licencia de conducción por primera vez podrían estar obligados a portar un distintivo visible con la letra “A” de aprendiz durante su primer año como conductores.

Esta iniciativa hace parte del proyecto de ley 066 de 2024, impulsado por el senador Jonathan Pulido Hernández, y aplicaría tanto para vehículos particulares como para motocicletas.

El aviso deberá colocarlo en un lugar visible en la parte delantera y trasera del automotor, con el fin de advertir a los demás actores viales que el conductor se encuentra en etapa de aprendizaje.

Shutterstock/Shutterstock

De ser aprobada, el Ministerio de Transporte tendría un plazo máximo de seis meses para definir el tamaño, color, forma y ubicación exacta del distintivo. Además, se modificaría el Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002) para incluir esta obligación y establecer la sanción correspondiente.

La propuesta surge en un contexto de alta siniestralidad vial en el país. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en 2023 se registraron 8.405 muertes en accidentes de tránsito, la cifra más alta de los últimos años, superando las 8.264 de 2022 y las 7.270 de 2021.

Los motociclistas fueron el grupo más afectado, con 5.213 fallecidos, seguidos por los peatones 1.772 y los ocupantes de vehículos particulares 601.

¿Cuál es la multa si lo incumple?

No portar el aviso con la letra “A” sería considerado una infracción de tránsito tipo A, con una multa equivalente a cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, unos $160.000 en 2025, la misma sanción que aplican otras faltas como circular sin los dispositivos luminosos requeridos.

“La disposición quedaría incluida en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, junto a otras infracciones que aplican para conductores”, dijo el Senador.