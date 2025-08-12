La Universidad del Norte celebrará la 28ª edición de Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural más importante del Caribe colombiano, que este año tendrá como países invitados de honor a Suecia y Dinamarca. Durante cinco días, del 29 de septiembre al 3 de octubre, el campus se convertirá una vez más en un espacio de diálogo internacional que conectará a Europa y América Latina a través de la cultura, la educación y la cooperación.

Con más de 100 eventos y cerca de 300 conferencistas, la Cátedra recibe, por primera vez, a dos naciones nórdicas que son referentes globales en sostenibilidad, bienestar, innovación y cultura. La agenda reunirá a conferencistas internacionales, embajadores, investigadores, artistas, empresarios, estudiantes, líderes de opinión y egresados vinculados a entidades suecas y danesas, alrededor de temas clave como la ciencia, la sostenibilidad, la diversidad cultural y el arte.

“Como siempre, la Cátedra será un pasaporte único, un viaje desde Uninorte para conocer su cultura, salud, educación y sostenibilidad, con un enfoque experiencial y la participación de invitados nacionales e internacionales. Es una oportunidad para proyectar nuestra región al mundo sin dejar de ser Caribe”, afirma María Angélica Diazgranados, directora de Gestión y Relaciones Públicas Internacionales de Uninorte y coordinadora del evento.

La inauguración contará con la presencia del rector Adolfo Meisel y los embajadores de Dinamarca y Suecia en Colombia. El martes (30 de septiembre) y miércoles (1 de octubre) se desarrollarán jornadas exclusivas para la Cátedra Europa, por lo que los estudiantes no tendrán clases regulares y podrán asistir a todas las actividades programadas. Durante esos dos días se realizarán conferencias centrales en el coliseo para más de mil asistentes.

La agenda cultural incluirá el tradicional Concierto EuroCaribe con tres repertorios: música clásica de ambos países, fusión de ritmos nórdicos con música del Caribe colombiano y un cierre de rock con guiños a ABBA y Roxette.

“En grandes ciudades del mundo ir a una función de teatro es algo que se puede hacer casi que cualquier día. En Barranquilla eso es un privilegio, la función de Hamlet será única en el Coliseo y tendrá la participación de actores del Teatro Libre de Bogotá”, puntualiza Diazgranados.

La Cátedra Europa se consolida como una plataforma de alto impacto académico y cultural en el Caribe colombiano. De igual forma, ratifica su rol estratégico para promover becas de movilidad internacional y generar nuevos convenios que fortalezcan la expansión y proyección global de la Universidad del Norte, propósito central de este evento académico