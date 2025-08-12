El momento de decirle adiós a una de las grandes maestras del periodismo ha llegado. Carmen Peña Visbal, quien falleció el pasado lunes 11 de agosto, tendrá sus exequias este miércoles.

El acto de despedida será este 13 de agosto a las 9:45 a.m., seguido de la cremación a las 10:30 a.m., en Jardines de la Eternidad, en Barranquilla.

Es de anotar que la velación se lleva a cabo este martes 12 de agosto en la sala 7 de Jardines de la Eternidad, desde las 8:00 de la mañana.

Su esposo William Suárez, junto a sus familiares, agradeció a los amigos y personas cercanas por acompañarlos en este momento.

Quienes la conocieron coinciden en que formaba periodistas, moldeaba talentos y movía piezas en los equipos con una intuición casi infalible. Era exigente, pero estaba marcada por el interés genuino en la persona que había detrás de cada reportero.

La periodista Alix López, recordó una frase que Carmen repetía: “Quiero retribuir lo que sé y lo que he aprendido a las nuevas generaciones”.