¿Sabía que lejos de ser solo una costumbre matutina para mantenerse despierto, el café se está consolidando como un aliado de la salud y la longevidad?

Una reciente revisión publicada en la revista Nutrients recopiló los hallazgos de múltiples estudios que abarcan a millones de personas en el mundo y encontró que quienes consumen esta bebida entre tres y cinco veces al día, con cafeína o descafeinado, tienen un 15 % menos de riesgo de muerte prematura.

Indicaron que los beneficios del café no se limitan a la prevención de enfermedades. La cafeína contribuye a mejorar el estado de alerta y la concentración, lo que puede reducir la probabilidad de accidentes y caídas en la vida diaria.

“Los resultados de varias décadas de investigación de alta calidad en millones de personas muestran que el café es, en general, beneficioso para la salud”, señaló el doctor Farin Kamangar, autor principal de la revisión, en entrevista con Medical News Today.

Asimismo, el especialista señala que el café, en cantidades moderadas, se vincula con mayor esperanza de vida y con una reducción significativa en el riesgo de enfermedades que afectan al corazón, al cerebro, al metabolismo e incluso a los pulmones.

