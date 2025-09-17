Compartir:
David Macías fue asesinado dentro de su vivienda cuando estaba cenando con sus hijos, en el municipio de Nueva Granada, Magdalena.

Hombres armados ingresaron a la vivienda en la noche cuando esta con sus dos pequeños hijos y le dieron cuatro disparos a quemarropa frente a sus ojos.

De inmediato el hombre fue trasladado a un centro asistencial del lugar pero llegó sin signos vitales. Se conoció que Macías se dedicaba al sacrificio de ganado, cerdos y chivos, que es un oficio común en esa zona.

Los familiares de la víctima pidieron justicia e investigar lo que sucedió, pues en la zona se ha visto un aumento de hechos delictivos.

Por su parte, las autoridades iniciaron las pesquisas para determinar y dar con los autores materiales del asesinato.