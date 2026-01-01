Un incendio estructural registrado en la mañana de este jueves 1 de enero dejó en la ruina a una familia del barrio Nueva Granada, en Barranquilla, que vio cómo las llamas consumieron por completo su vivienda y todos sus enseres, en un hecho que empañó el inicio del Año Nuevo.

Leer también: Menor de tres años resultó herida a bala en medio de celebración de año nuevo en Santo Tomás

La emergencia se presentó hacia las 9:00 a. m. en una casa ubicada en la calle 61 con carrera 29. De acuerdo con el relato de la afectada, el fuego se propagó rápidamente, generando una densa nube de humo que alertó a la familia mientras dormía.

La prioridad fue poner a salvo a su hija menor, quien dormía en una habitación posterior. “Cuando la vimos apenas se estaba despertando. Entré al baño, mojé una toalla y la cubrí para protegerla del humo”, agregó.

En medio del pánico, la familia logró salir del inmueble con ayuda de vecinos y de un familiar que ingresó a la vivienda para auxiliarlos. Sin embargo, no fue posible rescatar a todas sus mascotas. “

La mayor dificultad fue sacar a las perras y a nuestra lora alemana ‘Pambe’, que lamentablemente murió incinerada dentro de su jaula. La teníamos hace 10 años y hablaba bastante. Eso es lo que más nos duele”, expresó la afectada entre lágrimas.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, las pérdidas materiales fueron totales. Las autoridades investigan las causas del incendio, mientras la familia afectada solicita apoyo solidario para poder rehacer su hogar tras la emergencia.