En las últimas horas, la Alcaldía Municipal anunció el fortalecimiento de los operativos de seguridad en Maicao. Para ello, se logró la llegada de un componente de inteligencia y de un equipo especializado en la lucha contra la extorsión y el secuestro, que estarán desplegados en puntos estratégicos del municipio.

Así lo confirmó el alcalde Miguel Felipe Aragón González. “Debido a los últimos hechos, hemos gestionado el apoyo y el aumento del pie de fuerza en nuestro municipio”, afirmó.

Por otro lado, el mandatario destacó que estos operativos requieren la colaboración de todos los ciudadanos. “Pedimos a la comunidad disposición y apoyo en los controles que adelanten nuestras autoridades. Cuando se solicite documentación o se realicen requisas, estas acciones tienen un único propósito: garantizar la seguridad de cada uno de los maicaeros”, finalizó.

Finalmente, es importante mencionar que en los últimos meses, el municipio ha sido uno de los más golpeados por la ola de delincuencia que azota el departamento.

