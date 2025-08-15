El pasado jueves 14 de agosto se hizo público y viral en redes sociales, el caso de una perrita que estaba en estado de embarazo y fue encontrada muerta dentro de un costal en Santa Marta.

Asimismo, en la publicación de algunos portales de noticias, señalaban que la canina también había sido víctima de abuso sexual, pues habrían encontrado un preservativo usado y laceraciones en sus partes íntimas.

Esto generó un profundo rechazo por parte de la comunidad, incluso llegó a oídos de la Senadora Andrea Padilla, conocida por su trabajo en pro de los derechos animales, quien se dedicó a investigar a fondo este caso.

#SantaMartaEC En la mañana de este jueves 14 de agosto, a través de redes sociales, se conoció un video desgarrador: una perrita gestante fue hallada muerta dentro de un costal, con evidencias de haber sido presuntamente abusada sexualmente, incluido un preservativo en la escena.… pic.twitter.com/80zbydAxDX — El Callejero se la pilla primero (@ElCallejeroSM) August 14, 2025

Padilla publicó un video en su cuenta X, explicando a detalle qué fue lo que ocurrió con la perrita.

“Ayer publicaron un video que se hizo viral en Santa Marta que dice así: encontraron a perrita sin vida y embarazada en un costal. Alguien abusó de ella, y la dejó ahí. Sus cachorritos estaban vivos pero no sobrevivieron”, dijo la Padilla.

Sin embargo, indicó que después de una investigación y en conversación con la Policía de Santa Marta, pudo constatar que la perrita sí estaba en “un avanzado estado de descomposición, no tenía indicio que estuviera en trabajo de parto y no habían cachorros”.

“Quien dice que estaba embarazada fue una ciudadana. Tampoco encontraron indicios de abuso sexual. El condón usado estaba afuera, no dentro del costal. Nos contactamos con la Fiscalía y nos dijeron que no había una denuncia, no hay testimonios, no hay video, y no hay ningún material probatorio con contundencia”, destacó.

Igualmente, recalcó que: “Fue error de la Alcaldía y la Policía haber enterrado el cadáver sin necropsia, ni haber mandado veterinarios para su evaluación”.

No obstante, hizo un llamado a la mesura en redes sociales con la información que se publica y aclaró que si en las investigaciones se hallara que sí hubo algún abuso, el culpable podría pagar hasta 98 meses de cárcel.

¿Qué fue lo que ocurrió con la perrita en Santa Marta?

Por su parte, en las redes sociales compartieron la foto de la canina y señalaron que la perrita sí estaba en estado de gestación y de acuerdo con el diario Hoy Diario del Magdalena, este triste descubrimiento lo hicieron trabajadores de Atesa, empresa encargada de la recolección de residuos en la ciudad.

Según los trabajadores, tenía cachorros y algunos aún mostraban signos de vida en el momento del hallazgo, pero murieron poco después.