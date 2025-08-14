El Senado de la República y la Cámara de Representantes, por iniciativa de las congresistas Ana María Castañeda y Karime Cote Martínez, le rindió homenaje póstumo al diputado del departamento de Sucre y exalcalde de Sincelejo, Jesús Antonio Paternina Samur.

Cortesía Asamblea Departamental de Sucre.

La entrega de la medalla en el grado de Gran Caballero y la nota de estilo fue recibida por los hijos de Paternina, Pedro y Paola. Al igual que su esposa María Margarita Gulfo, realizada al término de la ceremonia de exequias en la tarde del miércoles 13 de agosto, en la Catedral San Francisco de Asís.

A las exequias asistieron congresistas sucreños, entre ellos Milene Jarava Díaz, Karina Espinosa Oliver y Luis Ramiro Ricardo, así como políticos del vecino departamento de Córdoba. También concurrieron a darle el último adiós al líder político la gobernadora Lucy García, el exgobernador Héctor Espinosa, el alcalde de Sincelejo Yahir Acuña Cardales. Entre otros exalcaldes de Sucre, así como excongresistas de Córdoba y la ciudadanía en general.

Cortesía Asamblea Departamental de Sucre.

La misa de exequias fue presidida por varios sacerdotes amigos del fallecido y de su familia, el líder político era un hombre de fe católica.

Su hijo, el exdiputado Pedro ‘Peyi’ Paternina Gulfo, le agradeció a todos por las expresiones de afecto para con su padre y ellos como familia en estos momentos de dolor, al tiempo que destacó las bondades de quien además de papá “fue su mejor amigo, su hermano mayor, su mentor y quien me enseñó todo”, expresó en medio de lágrimas y voz entrecortada el joven político que se comprometió a seguir el legado de su padre: cuidar y amar de su familia como el más grande tesoro y seguir trabajando por el desarrollo de su Sucre y la calidad de vida de sus gentes.