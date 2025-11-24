Tropas del Grupo de Caballería Mediano N.º 10 General Gustavo Matamoros D’Costa, adscritas a la Décima Brigada, en un trabajo conjunto y coordinado con la Armada Nacional, la Fuerza Aéreo Espacial y la Policía Nacional lograron en las últimas horas un importante resultado en el municipio de Maicao, La Guajira.

Durante las labores de control territorial fueron incautadas 3.560.000 unidades de cigarrillos de contrabando, mercancía que habría ingresado ilegalmente al país con fines de distribución en el mercado nacional.

Este cargamento está avaluado en 1.200 millones de pesos, cifra que podría superar el doble de su valor en canales de comercialización irregular dentro del territorio colombiano. El material fue puesto a disposición de las autoridades competentes, que adelantan los trámites legales correspondientes.

Con esta acción, el Ejército Nacional reafirma su compromiso con la protección de la economía nacional y regional, afectando directamente las fuentes de financiación de estructuras ilegales que se lucran del contrabando y otras actividades ilícitas en la región fronteriza.

