A disposición de la Fiscalía General de la Nación fue dejado un hombre que conducía bajo los efectos del alcohol y que minutos antes había atropellado a dos ciudadanos en la vía que del municipio de San Onofre (Sucre) conduce a Cartagena (Bolívar).

El hecho ocurrió cuando el conductor del vehículo arrolló a dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y en lugar de auxiliarlos emprendió la huida, pero gracias al aviso de la comunidad la Policía de Carreteras inició una persecución que terminó en el kilómetro 6.

Al hacerle la prueba de alcoholemia el conductor, que terminó siendo un médico, arrojó positivo para embriaguez grado 3.

Por su parte las dos víctimas fueron auxiliadas por la misma comunidad y llevadas hasta un hospital en Turbaco, donde recibieron atención médica.

El profesional de la medicina, de 27 años de edad, fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación que lo procesará por el delito de lesiones personales.

Sobre este caso el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante encargado del Departamento de Policía Bolívar, dijo que conducir bajo los efectos del alcohol es un acto de irresponsabilidad que pone en riesgo la vida de todos.

“Desde el Departamento de Policía Bolívar reiteramos nuestro compromiso con la seguridad vial y exhortamos a la ciudadanía a tomar decisiones conscientes y responsables al volante. La seguridad de nuestras carreteras es responsabilidad de todos, y no permitiremos que la imprudencia de unos pocos ponga en peligro la integridad de la comunidad bolivarense”.

