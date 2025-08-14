La empresa Afinia, filial del Grupo EPM, llevará a cabo este 20 de agosto la conexión en paralelo de los dos transformadores de potencia de la subestación Magangué, incluido el nuevo equipo de 45 MVA instalado el pasado 26 de julio.

Esta integración técnica incrementará de manera significativa la capacidad de transformación y distribución de energía, beneficiando directamente a más de 88.470 usuarios de los departamentos de Bolívar, Magdalena y Sucre, y fortaleciendo el suministro tanto en zonas urbanas como rurales.

Para realizar la conexión en paralelo de los transformadores, será necesario suspender el servicio eléctrico ese día, entre las 5:00 a.m. y las 2:00 p.m., en los siguientes municipios y corregimientos:

· Bolívar: Magangué, Mompox, Cicuco, Pinillos, Talaigua Nuevo, San Fernando y Margarita.

· Magdalena: Santana, Santa Bárbara de Pinto, Pijiño del Carmen, San Sebastián de Buenavista y San Zenón.

· Poblaciones de Sucre: Buenavista (Las Chicas), San Pedro (Numancia), Galeras: (San José de Rivera, Puerto Franco, Pueblo Nuevo Segundo) y San Benito Abad (Punta Nueva y Doña Ana).

A través de un comunicado, la empresa agradeció la compresión y el respaldo de las comunidades y autoridades, con quienes se ha socializado previamente esta programación, entendiendo que este trabajo representa un beneficio duradero para toda la región.

Este proyecto hace parte del plan de inversiones estratégicas para modernizar la infraestructura eléctrica en el Caribe colombiano.

“Es el resultado de la articulación con el Gobierno Nacional, contratistas y el Centro Nacional de Despacho (CND), y reafirma el compromiso de seguir avanzando hacia un servicio eléctrico moderno, seguro y con mayor capacidad para responder a las necesidades de los usuarios”, afirmó la empresa.