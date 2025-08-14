El jurado integrado por Tatiana Tarón, Catalina Araújo y Giacomo Thiele, eligió este miércoles 13 de agosto a María Paula Berrío Díaz, de 19 años, como soberana de los cartageneros.

La velada de elección se efectuó en el Salón Vicente Martínez del Palacio de la Aduana, donde María Paula Berrío Díaz se impuso ante las otras dos concursantes Aura Cristina Marmolejo Ortega, de 24 años, y Estéfanny Meza Olascuaga, de 26.

La nueva soberana de los cartageneros adelanta estudios de derecho; domina los idiomas inglés y francés. Es aficionada por el deporte y practica natación. Además, es buzo certificada desde los 11 años.

Alcaldía de Cartagena

Es amante de la cartageneidad y desde hoy llevará con elegancia y distinción la esencia de la cultura de esta ciudad a cada escenario.

“Quiero decirles a todos los cartageneros que se sientan tranquilos, que daré todo de mi por dejarlos bien representados”, anotó María Paula Berrío Díaz que recibió la corona de manos de Yaniris Castellar Altamar, la soberana saliente.

