A raíz de los hechos violentos que han sacudido al país, en los últimos días como el ocurrido en límites de Amalfi y Anorí, en el noreste antioqueño que dejó a 15 policías muertos tras el ataque de un helicóptero de la Policía Antinarcóticos, cuyo atentado ha sido atribuido a las disidencias de las Farc. También los hechos violentos en Cali, con el resultado de seis muertos y 50 heridos, tras el ataque a la base aérea militar Marco Fidel Suárez; en el departamento del Cesar, han decretado acuartelamiento de primer grado para preservar el orden público.

En esta región los más recientes hechos violentos han sido un asesinato en Aguachica, otro en El Copey y un secuestro a un menor de edad, en Río de Oro, sur del departamento, lo cual mantiene en alerta a las autoridades.

Dicha medida fue tomada por la Gobernación del Cesar a través de un Puesto de Mando Unificado, con el Ejército Nacional y la Policía Nacional.

“A través del Puesto de Mando Unificado haremos la revisión de la situación de seguridad en el departamento, se desplegarán planes estratégicos en los 25 municipios del departamento y estaremos en alerta con el objeto de la que la Fuerza Pública pueda analizar cualquier tipo de eventualidad. También estarán desplegados operativos en las vías ya que los hechos sucedidos en otra región del país y que son hechos terroristas nos convocan a estar alerta y se deben tomar las precauciones necesarias”, indicó el secretario de gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel.

Además indicó que habrá vigilancia especial desde San Alberto hasta El Copey, y también en la vía que desde La Paz, comunica con el departamento de La Guajira.

“Serán puestos de controles de manera externa con la Policía y Ejército Nacional todos alerta en acuartelamiento de primer grado con el objeto de tener la reacción inmediata ante una acción terrorista que se pueda presentar y esperando no sea así”, puntualizó el funcionario departamental.

