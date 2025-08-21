A tempranas horas de este jueves 21 de agosto fue secuestrado el menor de edad Jhonatan Santiago Urrea, de 16 años, cuando se dirigía en motocicleta desde su casa en la vereda Venadillo, municipio de Río de Oro, sur del Cesar, a Ocaña donde cursa sus estudios de bachillerato.

Las autoridades han podido establecer por información de la comunidad que el adolescente reside en una finca de la vereda y diariamente se desplaza en su motocicleta hacia Ocaña, que está a una distancia muy cercana a Río de Oro, para asistir a clases.

Este jueves, cuando se desplazaba en la zona rural, fue interceptado por sujetos armados, al parecer, de algún grupo alzado en armas que opera en la región del Catatumbo, los cuales se movilizaban en un automóvil y lo hicieron descender para llevárselo con rumbo desconocido.

Posterior a ello, dicho automóvil fue encontrado incinerado por la fuerza pública.

El vehículo en el cual presuntamente se transportaban los secuestradores fue encontrado por las autoridades, incinerado, a un costado de la carretera.

Frente a este nuevo secuestro, el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, manifestó que se realizó un consejo de seguridad extraordinario con la presencia del alcalde municipal, Arnoldo Osorio, la Policía Nacional y la Brigada 30 del Ejército Nacional, en el que se acordó en primera medida desplegar un plan candado en toda el área rural de Río de Oro a fin de que el menor de edad pueda regresar al seno de su hogar.

De igual manera, indicó que por parte de la Gobernación del Cesar, ofrecen 30 millones de pesos de recompensa por información que conduzca con el paradero del joven Santiago Urrea.