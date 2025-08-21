En medio de recorridos que realizó Aqualia Magdalena en los barrios de Fundación y Aracataca, se evidenció que estos municipios realizan un desperdicio “preocupante” de agua en las calles.

La Jefe de Servicio del Magdalena, Jolusima Urdaneta, explicó que las noches siguen siendo el momento en que más se desperdicia agua en el municipio y ocurre porque siguen dejando los grifos abiertos, los tanques elevados no cuentan con boyas de regulación o llaves con fugas.

“Es alarmante que el desperdicio de agua de una sola vivienda sea suficiente para abastecer a dos casas más. Si logramos reducir este derroche, ambos municipios podrían contar con más horas de servicio”, añadió Urdaneta.

De esta forma, hizo un llamado a la conciencia y responsabilidad ciudadana.

“Es crucial que la comunidad entienda que el agua es limitada y que, con pequeños cambios en nuestras rutinas, podemos hacer una gran diferencia en la conservación de este recurso”, señaló.

Frente a este escenario, Aqualia informó que está implementando programas educativos y de sensibilización para promover un uso responsable del recurso. Y que además se llevan a cabo actividades en las escuelas, con visitas y talleres interactivos que enseñan a los más jóvenes sobre la importancia del ahorro de agua.

Asimismo, indicaron que también están invirtiendo en infraestructura para optimizar los sistemas de distribución y reducir las pérdidas por fugas.

Recomendaciones para ahorrar agua

• Cerrar el registro del medidor cuando salga de su casa por largo tiempo, para evitar fugas.

• No abrir las plumas al máximo nivel al lavar platos, etc., para evitar desperdicios.

• No mantener la pluma abierta mientras friega los platos.

• Revisar periódicamente que el flotador de los tanques de almacenamiento y los inodoros esté funcionando correctamente.

• Utilizar riego por goteo para los jardines, este sistema ayuda a evitar el desperdicio de agua.

• Revisar periódicamente las acometidas internas (baños y cocina) para evitar fugas o averías.

• Cerrar la llave al lavarse los dientes o afeitarse.

• Reutilizar el agua para otras actividades en casa.