El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char rechazó de manera contundente las acciones terroristas realizadas este jueves en Amalfi, departamento de Antioquia, y la Cali, capital del Valle del Cauca.

Char señaló en un post de su cuenta en X (antes Tiwtter) que “de manera vehemente condenamos los atentados ocurridos el día de hoy en Cali y en Amalfi, Antioquia”.

El alcalde expresó que “como colombianos, nos duele que la violencia siga golpeando a nuestro país”.

Finalmente, hizo un llamado contundente: “Esta no es la Colombia que queremos ni la que merecemos. Rechazamos con toda firmeza estos hechos y hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que tome el control de la seguridad, esto no puede seguir pasando”.