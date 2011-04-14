Durante dos horas, los estudiantes de la Universidad de Córdoba bloquearon la vía que de Montería conduce al resto de la costa Caribe, para protestar en contra de la reforma a la educación anunciada por el gobierno de Juan Manuel Santos.

'No hay clase' gritaban los estudiantes que recorrieron pacíficamente los diferentes bloques de la Universidad, impidiendo el desarrollo de la jornada académica. Posteriormente salieron a la calle a protestar.

'Lo que queremos es que el país se entere de que los estudiantes de la Universidad de Córdoba queremos una institución pública, de calidad, y queremos que se mantengan las políticas que no vayan en contra del estudiantado' afirmó Alirio Rangel, vocero estudiantil. AAP