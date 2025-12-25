Dos personas fallecidas y otras cuatro heridas es el saldo que deja un accidente de tránsito que se registró a las 10:00 de la mañana de este jueves 25 de diciembre en vías del departamento de Sucre.

Lea también: Doble homicidio en Las Américas: ¿una venganza por un crimen de hace un par de años?

De acuerdo con las primeras versiones entregadas a este medio por parte de personas que ayudaron a socorrer a los sobrevivientes, al parecer el conductor del automóvil KIA Picanto de color rojo y placas QEL-843 fue vencido por microsueño y se pasó de largo en la vía y terminó saliéndose de esta y estrellándose contra un frondoso árbol.

El conductor del carro y uno que iba a su lado son las víctimas mortales, mientras que una mujer que también iba en la parte delantera se salvó milagrosamente de este aparatoso accidente de tránsito.

Lea también: Conductor que murió tras accidente en la vía Barranquilla-Santa Marta era docente de un colegio en Baranoa

Uno de los tres ocupantes que iba en la parte trasera del automóvil narro en medio de este doloroso hecho que él no estuvo tomando, por lo que sus amigos lo fueron a buscar a su casa para que fuera él quien ejerciera la conducción, pero al final el hombre que estaba al volante no quiso cederle este.

Los fallecidos, al parecer son primos, y se llaman Luis y José Díaz.

Lea también: Durante celebración de Navidad, 48 personas fueron asesinadas en el país: delito de homicidio se redujo en un 20%

Al interior del carro los primeros socorristas hallaron una botella de licor, por lo que las autoridades presumen que sí estaban bajo los efectos del alcohol.

Uno de los cadáveres quedó atrapado entre las latas, por lo que fue necesaria la intervención de personal experto del Cuerpo de Bomberos Oficial de Sincelejo.

El accidente ocurrió en el sector de la finca Las Moras, a pocos metros del arroyo San Antonio de Palmito.