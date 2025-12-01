Como un gran acierto para la temporada de vacaciones de finales y principio de año catalogaron los empresarios del sector turístico del Golfo de Morrosquillo la entrada en operaciones, tras un receso, del aeropuerto que se sitúa en el municipio de Tolú, Sucre.

El terminal aéreo estuvo dos meses sin operaciones debido a las obras de ampliación de pista para llevarla a los 2.200 metros, y otras que ejecuta el Gobierno nacional a través de la Aeronáutica Civil.

Las operaciones retornaron con la entrada de cuatro vuelos de la aerolínea Satena hacia varias ciudades como Bogotá, Medellín y Pereira.

Henry Valencia, presidente de Asetur GM, destacó el impacto que se proyecta para la temporada alta.

“Estamos esperando que entre el 25 de diciembre y el 15 de enero estemos llegando a la capacidad máxima permitida en el Golfo de Morrosquillo, que es aproximadamente de 50 mil personas, aún teniendo 90 mil camas disponibles”, anotó el líder del gremio hotelero.

Agregó que “por el aeropuerto esperamos alrededor de 5 vuelos diarios de cada aerolínea; es decir, 10 vuelos, y a cada uno le caben 100 personas, entonces estaríamos hablando de 500 personas diarias. Por supuesto, unas van y otras regresan, pero ese es el aproximado, esa es la media. Es decir que por el aeropuerto esperamos entre 400 y 500 personas, y por las vías esperamos que ingresen de 60 a 70 mil personas diarias en alta temporada”, puntualizó Valencia.

La gobernadora Lucy García Montes sostuvo que con acciones de esta índole el Golfo de Morrosquillo se consolida como un destino en crecimiento, preparado para recibir a miles de visitantes.