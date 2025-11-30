La Alcaldía de Barranquilla puso en funcionamiento un nuevo paso peatonal semafórico con botonera inclusiva en la intersección de la calle 76 con carrera 56. Según el Distrito, esta es una herramienta diseñada para ofrecer cruces más seguros y accesibles para todos, especialmente para personas con discapacidad visual o movilidad reducida.

El sistema permite que los usuarios soliciten el cambio de luz en el semáforo con solo presionar un botón, activando el bombillo verde para un cruce seguro. Además, incorpora señalización auditiva que orienta de forma clara y oportuna cuándo avanzar o detenerse, brindando mayor autonomía a quienes lo necesitan.

Este es el primero de 20 dispositivos que serán instalados en diferentes intersecciones de la ciudad, reafirmando el propósito de la Alcaldía de Barranquilla de elevar la infraestructura urbana con innovación y accesibilidad.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, explicó que esto representa el compromiso de una ciudad con mejor movilidad priorizando a los peatones y personas con discapacidad.

“Hoy, Barranquilla sigue cuidando de su principal actor vial: el peatón. Desde la Alcaldía de Barranquilla estamos implementando estos semáforos con una botonera inclusiva que funciona hasta con panel solar para que el peatón tenga prioridad y autonomía. Seguimos avanzando hacia una ciudad más humana, accesible y moderna, donde cada actor vial se sienta seguro y acompañado en su recorrido”, comentó

El sistema cuenta con paneles solares, lo que garantiza su operación incluso ante fallas eléctricas, con una autonomía de hasta dos horas continuas. Esto fortalece la seguridad en la zona y asegura la continuidad del servicio en distintos escenarios.

La implementación de esta tecnología mejora la movilidad, reduce tiempos de espera y sincroniza de manera más eficiente el flujo peatonal y vehicular, beneficiando a habitantes y visitantes del sector.