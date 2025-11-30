Para contribuir al aprovechamiento y sostenibilidad de las playas de Puerto Mocho, la Alcaldía de Barranquilla, en cabeza de Alejandro Char, realizó la instalación de seis canecas tragaplásticos de alta capacidad de reciclaje.

La iniciativa, que se llevó a cabo en el marco del primer aniversario de la recuperación de este espacio, pretende evitar la contaminación en el cuerpo de agua.

De igual manera, Dina Luz Pardo, jefa de la Oficina de Servicios Públicos, mencionó que a través del programa Barranquilla Limpia y Linda, se busca que en espacios como estos se reutilice el material aprovechable como plásticos.

“Estas canecas tragaplásticos permitirán almacenar entre un 30% y un 40% más de residuos plásticos, evitando así la contaminación en este valioso cuerpo de agua y promoviendo la economía circular. Los plásticos recolectados serán transportados a una estación de clasificación y aprovechamiento, donde se convertirán en materia prima para nuevos productos”, explicó.

De esta manera, la administración distrital recalcó que la estrategia también cuenta con el apoyo de la Asociación de Recicladores EcoRecuperamos y la iniciativa Visión Circular 30-30 de la ANDI,