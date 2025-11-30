Como parte de la estrategia “Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas” de ONU Mujeres, la Alcaldía Distrital de Barranquilla, a través de la Oficina de la Mujer, Equidad y Género, hizo el lanzamiento del protocolo de prevención y atención a casos de acoso sexual callejero en Transmetro.

De esa manera, Barranquilla se convierte en la segunda ciudad del Caribe en contar con un protocolo específico para atender casos de acoso sexual en su sistema de transporte masivo.

Helda Marino, jefa de la Oficina de la Mujer, Equidad y Género, señaló que Barranquilla, como parte del programa de Ciudades Seguras de ONU Mujeres, está dando un firme paso hacia un transporte y una ciudad más segura con este protocolo.

“Con el protocolo Código Violeta hemos avanzado en la creación de mecanismos claros, personal capacitado y una ruta de atención oportuna. Reafirmamos así nuestro compromiso de seguir construyendo una ciudad más segura para todas y todos”, expresó.

Por su parte, la gerente de Transmetro, Liliana Rosales, aseguró que, alineados con la visión del alcalde Alejandro Char de construir una ciudad más segura para las mujeres y las niñas, se presentó este protocolo de prevención para los casos de acoso sexual en el sistema.

Esta herramienta, desarrollada junto con la Oficina de la Mujer y con el apoyo de la Alcaldía de Barranquilla y la Policía Nacional, fortalecerá la protección y el acompañamiento a todas nuestras usuarias.

Explicó que gracias a un trabajo articulado y a múltiples procesos formativos, todo el personal de Transmetro ha sido capacitado para afrontar violencias basadas en género, brindar primeros auxilios psicológicos y aplicar correctamente este protocolo dentro del sistema.

“Reafirmamos nuestro compromiso con un sistema seguro y confiable. Este proceso busca prevenir el acoso, mitigar riesgos y garantizar que las mujeres se sientan protegidas y escuchadas”, puntualizó.