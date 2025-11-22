El paro de los habitantes de la Mojana que inició el martes 18 de noviembre en defensa de los recursos para la construcción de la vía El Cauchal-Sucre-Sucre entró en receso este fin de semana y retorna el lunes 24.

Así lo dieron a conocer los miembros del Comité Organizador que este sábado tienen programada una reunión en el municipio de Sucre-Sucre para ultimar detalles de lo que será la segunda semana de protesta en la zona.

Aducen los dolientes que permanecerán en ese tramo vial, el de acceso principal a la región Mojana desde el departamento de Sucre, hasta que los entes de control lleguen al territorio a conocer lo que la comunidad alega son “evidentes sobrecostos” en los dos contratos que existen para la ejecución de dicha obra: uno del Gobierno Nacional por 138 mil millones de pesos y otro que ejecuta la gobernación que inicialmente fue de más de 13 mil millones de pesos y tiene un adicional de 3.500 millones de pesos más.

El malestar de los mojaneros se suscitó por los resultados de la socialización del proyecto de mayor recurso que se efectuó en Sucre-Sucre donde los delegados de las entidades del Gobierno Nacional reportaron que solo serían intervenidos 10 kilómetros de los 54 que tiene la vía, en tanto que la gobernación ya no haría 5 kilómetros sino 2,7.

Desde el Comité para la Defensa de la Región Mojana (Codemojana) esperan que en la semana que inicia se pronuncien los entes de control.

Es la primera vez que la sociedad civil y todas las fuerzas vivas de la Mojana, sin importar las corrientes políticas, se unen en una causa común.