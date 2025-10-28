Un juez de la República con funciones de control de garantías acogió el pedido de la Fiscalía General de la Nación y envió a prisión a Yeinner David Guerrero Salcedo, procesado por el delito de homicidio agravado y tentativa de homicidio.

Lea también: Capturan a hijo de una fiscal de Barranquilla y a excoordinadora del CTI vinculados a red de corrupción judicial

Los hechos que el ente investigador - acusador le atribuye a Yeinner Guerrero ocurrieron la madrugada del 23 de junio de 2025 en la zona de la Cruz de Mayo, en la ciudad de Sincelejo, y producto de ello la perdió la vida Dylan Daniel Avilés Viloria, de 21 años, y un amigo suyo resultó herido.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, “el ahora procesado le habría causado a las víctimas múltiples lesiones con arma cortopunzante. La agresión ocurrió durante una riña que se presentó en vía pública del sector conocido como Ratón Borracho” y que se extendió una cuadra más adelante.

Lea también: Las dos versiones sobre ataque a cuchillo en vivienda de Carlos Meisel: ¿agresor bebió con las víctimas?

Los agredidos, conoció este medio, no tuvieron nada que ver en una riña que se había registrado minutos antes en un establecimiento donde ellos departía, sin embargo, cuando iban camino a sus casas en Calle Sucre, fueron abordados por quienes al parecer sí tuvieron que ver en el primer problema y que sin razón alguna arremetieron contra ellos.

El deceso de Dylan Daniel Avilés Viloria se registró en el Hospital Universitario, lugar cercano al sitio de los hechos, mientras que su amigo logró sobrevivir en otro establecimiento hospitalario.

Lea también: Policía continúa con la búsqueda de Anderson Cordero, presunto autor del crimen en Carlos Meisel

Durante las audiencias preliminares Yeinner David Guerrero Salcedo negó su responsabilidad en los hechos.

Las investigaciones por este caso continúan debido a que hay, por lo menos, tres ciudadanos más implicados en los hechos.