48 horas después del crimen registrado en la madrugada del 26 de octubre en el barrio Carlos Meisel de Barranquilla, aún no se tienen noticias sobre el paradero de Anderson Cordero, quien es señalado como presunto responsable del asesinato de Luis Fernando Peralta Garizado y del intento de feminicidio de Alexandra del Carmen Agámez Pérez.

De acuerdo a la versión de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Cordero es expareja sentimental de Agámez Pérez. En la noche y madrugada del domingo, se encontraba en la vivienda donde reside la mujer, departiendo junto a otros vecinos, en la carrera 25B con calle 74E, de la localidad Suroccidente de Barranquilla.

Cordero estaba con una mujer, su nueva pareja, y Agámez Pérez, de nacionalidad venezolana, con su nuevo novio, el hoy occiso Luis Fernando Peralta Garizado.

Una de las versiones que manejan las autoridades es que en la madrugada del domingo, la mujer junto a su actual pareja decidieron irse a una de las habitaciones de la vivienda y mientras dormían fueron atacados por Cordero.

De acuerdo con el testimonio de Anderson de Jesús González, padrastro de la joven Agámez, a eso de las 5:00 de la mañana de este domingo, una mujer se acercó hasta la puerta de su cuarto y le dijo que saliera a verificar lo que había pasado, ya que había escuchado unos gritos.

Cuando ingresaron al lugar, estos observaron que Peralta estaba tendido en la cama, con múltiples heridas, lleno de sangre y sin signos vitales. Mientras que Alexandra Del Carmen estaba a su lado, también llena de sangre y con profundas heridas, por lo que rápidamente la trasladaron hasta el Nuevo Hospital Barranquilla.

Hasta el momento se conoce que la joven, de 24 años, se encuentra en estado crítico. En el ataque recibió cuatro profundas heridas: dos en el cuello, otra en el tórax y una más en el brazo izquierdo, las cuales le hicieron perder mucha sangre.

Por su parte, Peralta Garizado, de 25 años, registraba seis heridas de cuchillo: tres en el cuello y otras tres en el brazo izquierdo.

Otra versión indica que Cordero aprovechó que estaba departiendo dentro de la casa para asegurar unas llaves y que luego de irse había regresado al sitio para perpetrar el crimen.

Lo cierto es que la Policía Metropolitana mantiene la búsqueda hasta el momento del presunto autor del crimen, quien además es padre de dos niños con Agámez Pérez.

Las autoridades han realizado entrevistas con allegados de la mujer y han revisado videos de cámaras de seguridad de la zona, como pruebas dentro de este caso que hoy conmueve a los habitantes de Carlos Meisel y de los barrios vecinos.