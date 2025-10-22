A disposición de la Fiscalía General de la Nación que los procesa por el delito de hurto fueron dejados por personal de la Policía de Sucre tres hombres señalados del robo de computadores en un colegio.

Los detenidos fueron identificados como Iván Andrés Orozco, Arinson Jiménez y Jáder Londoño, y sus aprehensiones por parte de unidades de la Policía y la Infantería de Marina, fueron posibles gracias a la información que aportó la ciudadanía de esta población de los Montes de María.

Las capturas en flagrancia ocurrieron en la vereda Loma del Banco cuando les hallaron en su poder 11 computadoras portátiles marca Hacer avaluados en la suma de 22 millones de pesos que minutos antes se habían hurtado de una institución educativa del sector.

También les incautaron las dos motocicletas de alto cilindraje en las que se movilizaban.