Las intensas lluvias que cayeron al inicio de la tarde de este domingo 10 de agosto en la ciudad de Sincelejo y que estuvieron acompañadas de vientos huracanados y tormentas eléctricas causaron daños.

Uno de los más graves fue la caída de un frondoso árbol de mango, de más de 60 años, sobre la Troncal de Occidente, a su paso por los barrios Las Mercedes y una de las entradas a Villa Mady, a la altura del sector Los Carrasco.

Maria Victoria Bustamante Fernandez

El árbol, desprendido de raíz, cayó sobre los dos carriles de la importante arteria vial de paso nacional que desde las 2:00 de la tarde está cerrada y con manejo de tráfico por parte de la Policía Nacional.

El árbol derribó líneas de conducción de energía, incluso de alta tensión, por lo que en muchos sectores de la zona sur de Sincelejo no cuentan con el servicio de energía y las líneas están tiradas sobre la calzada.

Unidades del Cuerpo de Bomberos Oficial de Sincelejo trabajan en la remoción del árbol con motosierra.