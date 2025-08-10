El paseo de una familia monteriana a las playas sucreñas de Coveñas terminó en tragedia al morir por inmersión uno de sus integrantes, menor de edad.

El trágico hecho ocurrió a las 9:15 de la mañana de este domingo 10 de agosto en el sector de la Segunda Ensenada, en las playas de La Caimanera, sector Marbella.

El menor fallecido fue identificado por las autoridades como Joan David Polo Sánchez, de 16 años, quien junto a otros jóvenes se lanzó al mar desde un espolón y no volvió a salir, por lo que sus familiares iniciaron la búsqueda y hallaron el cuerpo en el lugar desde donde se había lanzado.

Lo llevaron a la Clínica Somid, en Coveñas, donde los médicos iniciaron el proceso de reanimación al que no respondió.

Polo Sánchez era estudiante y residía en el barrio Mogambo de la ciudad de Montería.

La alcaldía de Coveñas, a través del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, confirmó el caso indicando que el rescate del cuerpo lo hicieron miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Coveñas tras 20 minutos de búsqueda con apoyo de pobladores y la Capitanía de Puerto.

La alcaldesa Nesky Feria Moreno lamentó este hecho y reiteró el llamado a habitantes, visitantes y turistas a extremar las medidas de precaución en zonas de baño y evitar conductas que pongan en riesgo la vida.