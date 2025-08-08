A Katiusca Margarita Fernández Castillo y Sandra Milena Fernández Parra, quienes se desempeñaron como jefe de la Oficina Jurídica de la alcaldía municipal de Sincelejo y directora técnica de la Dirección Contractual, respectivamente, la Procuraduría General de la Nación les profirió pliego de cargos por presuntas irregularidades en el proyecto de construcción del nuevo Estadio 20 de Enero.

La imponente obra fue financiada con recursos del Sistema General de Regalías y tuvo un valor inicial de $ 24.793.352.515.

De acuerdo con el Ministerio Público, indagan si Katiusca Fernández Castillo, en el negocio jurídico que tenía como objeto la edificación del escenario deportivo en Sincelejo, presuntamente aprobó una póliza de responsabilidad civil extracontractual que, al parecer, carecía de los amparos obligatorios establecidos en la ley.

Mientras que de Sandra Milena Fernández Parra, investigan si en su misión de revisar el marco del proceso en los documentos, omitió advertir en la póliza del contrato inicial y su prórroga, la ausencia de amparos obligatorios adicionales, así como la no vinculación del contratista y de terceros como asegurados o beneficiarios, en contravía de lo dispuesto por la ley.