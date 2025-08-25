Según cifras del Dane, la tasa de desempleo en Colombia alcanzó el 8,6% en junio de 2025, lo que significa una reducción de 1,7 puntos frente al mismo mes del año pasado, cuando estaba en 10,3%,

No obstante, en Montería el panorama fue menos alentador, pues entre abril y junio la desocupación se ubicó en 10,4%.

En medio de ese contexto, la historia de Carlos Elías López, un contador público residente en el barrio 6 de Marzo, se convirtió en un ejemplo de honestidad.

X @elinformanteCor Dinero encontrado por el joven Carlos Elías López

López llevaba meses sin trabajo y mientras se encontraba en las instalaciones de un almacén Homecenter, halló una suma de 30 millones de pesos, correspondientes a un CDT extraviado.

Asimismo, sin pensar en aprovecharse de la situación, decidió entregar el dinero a la Policía Metropolitana, quienes lograron devolverlo a sus propietarios tras comprobar la documentación.

Este gesto llegó hasta la Alcaldía de Montería, que compartió la historia en sus redes sociales.

“Ese dinero, fruto de un CDT extraviado, pudo haber sido una tentación para cualquiera, pero él eligió actuar con el corazón y sus principios. Gracias a su gesto, los propietarios recuperaron lo que era suyo tras verificar la documentación. ¡Un verdadero ejemplo de integridad!”, señaló la publicación de la alcaldía.

Universidad de La Guajira obtuvo aprobación para el programa de Medicina

Además, expresaron: “Carlos nos demuestra que la grandeza de Montería está en su gente. No importa cuán dura sea tu situación, cuando actúas con valores, siembras confianza y nos haces sentir orgullosos. A ti y a todos los monterianos que creen en hacer lo correcto, ¡gracias de corazón!”.

El propio alcalde, Hugo Kerguelén, destacó públicamente la acción y decidió recompensarla ofreciéndole un puesto en la Secretaría de Hacienda.

Instagram alcaldiamonteria Hugo Kerguelén, alcalde de Montería

“Felicito tu grandeza, Carlos. En medio de tus necesidades, devolviste 30 millones de pesos, mostrándonos que sí hay gente buena. ¡Eres un ejemplo! Por eso, te doy la bienvenida a la Secretaría de Hacienda. Necesitamos personas honestas como tú para cuidar la plata de todos los monterianos”, expresó el mandatario local.