La Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), delegada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes como administradora de las fortificaciones, realizó este domingo 26 de octubre una jornada de entrada gratuita para nacionales que contó con la asistencia de 5.187 personas.

Los asistentes participaron en una agenda de actividades diseñadas por la Fundación los Jagueyes, ganadora de la Convocatoria de Estímulos Fortificaciones 2025, la cual inició con un taller de maquillaje afro y danza de Cabildo, con el Grupo Raíces de Getsemaní, a las 9:00 a.m. en el tendal del Hospital de Tropas de la fortaleza.

A las 3:00 p.m. en la batería de la Redención, tuvo lugar el concierto de la agrupación Sur Star, que cautivó a los presentes con sus interpretaciones de música y baile de Champeta.

Para finalizar, a las 4:00 p.m. en la misma batería, tuvo lugar la puesta en escena ‘Kukambas del Corpus Cristi’, de la Corporación Folclórica de Danza y Música Candilé, que impactó al público con su simbología y significado en torno a los Cabildos afro.

Sandra Schmalbach, directora de la Etcar, le agradeció a los miles de colombianos y cientos de cartageneros que aceptaron la invitación a una jornada más de entrada gratuita, diseñada en homenaje a los rituales de cabildos negros. “Gracias a los más de 500 millones de pesos que hemos entregado a lo largo del año en marco de nuestras convocatorias de estímulos, las cuales permiten seguir acercando las fortificaciones a todos los públicos”.