Los pobladores del corregimiento Rocha, que está ubicado a 40 minutos de la cabecera del municipio de Arjona, en Bolívar, no han podido, de momento, ejercer su derecho al voto en el marco de la consulta del Pacto Histórico porque les quemaron el material electoral.

Leer más: Inconformidad en Malambo por demoras y desorganización durante la consulta del Pacto Histórico

La acción fue cometida por encapuchados que sustentaron su proceder en el abandono en el que los tiene el Estado, y de manera específica se refieren a la no construcción de una vía de acceso hacia la zona rural.

Al material electoral fue sacado de la Institución Educativa de la localidad.

Javier Doria, secretario del Interior de Bolívar, ratificó que la situación se habría originado por el descontento de un grupo de habitantes ante el incumplimiento de promesas del Gobierno Nacional relacionadas con la reparación de una vía.

Le puede interesar: Largas filas en El Pueblito por demoras en el ingreso a las mesas de votación

“La inconformidad con los retrasos en la obra habría detonado la ira de algunos pobladores, quienes arremetieron contra el punto de votación”, explicó el funcionario.

Con esta acción quedarían sin ejercer el derecho al voto 2.530 personas en Rocha.

No olvide leer: Desde el Atlántico, candidatos invitan a una participación masiva en la consulta del Pacto Histórico

De momento las autoridades no reportan capturas, pero está en marcha una investigación para identificar a los responsables y determinar la verdadera razón de este acto.

Registraduría/Cortesía

El registrador Nacional, Hernán Penagos Giraldo, confirmó la quema del material electoral en la única mesa del corregimiento Rocha, y estima que no se pueda abrir para no generar un incidente mayor entre la ciudadanía al verse provocada.