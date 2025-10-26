En la Institución Educativa El Pueblo, ubicado en el suroccidente de Barranquilla, se registra un conglomerado de votantes enfurecidos por la demora en el ingreso a las mesas de votación.

Los ciudadanos, quienes se amontonan en la entrada exigiendo que los dejen entrar a ejercer su derecho al voto, indican que solo estuvo habilitada, en principio, una mesa de votación.

Johnny Olivares /EL HERALDO

“Había una sola una sola mesa de votación. Hasta ahora, a las 11 de la mañana, estamos entrando apenas. Desde las 8:30 de la mañana estamos aquí parados”, relató el habitante Lenin Pallares.

En este puesto, están habilitados casi 10.000 votantes para tres mesas de votación. Sin embargo, el ejercicio electoral avanza con lentitud debido a los contratiempos.

“Ahora nada más hay tres mesas allá adentro. Aquí hay un mala logística, mala organización, porque este colegio siempre ha tenido treinta mesas de votación. ¿Cómo es lógico que en esta votación nada más vayan a poner tres mesas? Para toda esta cantidad de gente, esto está malo”, expresó Gonzalo de la Hoz.

Por su parte, funcionarios de la Registraduría le explicaron a EL HERALDO que la conglomeración de personas en la entrada corresponde a que “todos quieren entrar de primeros” cuando están llamando, principalmente, a votantes de la mesa 1, quienes son adultos mayores.

Es de resaltar que el caos solo se vive en la entrada, puesto que en las urnas todo transcurre con normalidad.