Un video grabado en un refugio antiaéreo en Tel Aviv se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de mostrar a un grupo de jóvenes cantar la canción “I Will Survive”, éxito interpretado por Gloria Gaynor.

El video fue grabado con un celular y muestran a varias personas reunidas bajo tierra mientras suenan alertas en la ciudad. Estaban alegres y hasta un joven se ve con un atuendo del mandatario venezolano Nicolás Maduro, cuando fue llevado a Estados Unidos.

Asimismo, otros de los jóvenes llevaban vestimentas festivas como sombreros y accesorios coloridos.

Lo que más llamó la atención fue la elección de la canción “I Will Survive” porque está asociada históricamente con “resiliencia y fortaleza ante la adversidad”.

Los israelíes en un refugio antibombas tienen a un "Maduro" cantando "I will survive" en una fiesta bastante animada 😂pic.twitter.com/qc51tcdpGM — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) March 3, 2026

¿Qué es un refugio antiaéreo y cuándo se utiliza?

En ciudades israelíes como Tel Aviv, los refugios antiaéreos forman parte de la infraestructura de seguridad civil.

Se trata de espacios reforzados, generalmente subterráneos, diseñados para proteger a la población ante posibles ataques con misiles o bombardeos.

Cuando se activan las sirenas de alerta, los ciudadanos deben dirigirse rápidamente a estos puntos seguros hasta que las autoridades indiquen que el peligro ha pasado.