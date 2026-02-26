La conexión entre los artistas internacionales y su público local suele fortalecerse a través de gestos que demuestran un conocimiento cercano de la cultura popular y el humor de cada región. Durante su reciente presentación en Bogotá, la cantante y actriz estadounidense Katelyn Tarver protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al recurrir a uno de los fragmentos más icónicos del folclor digital colombiano para conectar con sus seguidores.

En medio de su espectáculo, Tarver sorprendió a los asistentes al pronunciar la famosa pregunta y muy viralizada: “¡¿Quién mon** es Dorián?!”. No solo lo dijo sino que además la llevaba estampada en el crop top que llevaba puesto.

“¿Quién mon** es Dorian? Así que, de gira, cada noche hago una camiseta diferente que se adapta a la ciudad en la que estoy. ¿Repito? “¿Quién es Dorian?” En fin, hago una camiseta para la ciudad en la que estoy y esta la hice especialmente para ustedes, Bogotá”, dijo la artista desatando las risas y los gritos de los asistentes.

Jamás pensé que viviría para ver a la mismísima Katelyn Tarver decir QUIÉN MONDÁ ES DORIAN 😂



JAJAJAJAJAJAJA TE AMO @katelyntarver 🥹🇨🇴❤️‍🔥 pic.twitter.com/YlXtdJJ3ZE — marcela 🌹🖤 HOY! #WooHooColombia (@plattmarsftbtr) February 25, 2026

La reacción del público fue inmediata, celebrando con risas y gritos el hecho de que una figura extranjera reconociera un audio que lleva más de una década siendo parte fundamental del archivo de memes y videos virales del país.

El origen de este fenómeno se remonta a una situación cotidiana que se salió de control. El audio, que ha circulado por años en plataformas digitales, captura la voz de un hombre visiblemente agotado por la insistencia de un desconocido.

Según se ha podido reconstruir a través de diversos testimonios, el protagonista recibió múltiples llamadas consecutivas de una persona que preguntaba por alguien llamado “Dorián”. A pesar de que en las primeras ocasiones el hombre aclaró con cortesía que se trataba de un número equivocado, la persistencia del interlocutor terminó por agotar su paciencia.

Fue en ese tercer intento de comunicación cuando el hombre reaccionó de forma explosiva, lanzando la interrogante que hoy es marca registrada del humor nacional: “¡¿Quién mon** es Dorián?!”.

Lo que para el protagonista fue un momento de mal humor provocado por el desconocido, para los colombianos se convirtió en una pieza de culto. La hija del hombre detrás de la voz explicó en su momento que su padre no suele utilizar ese tipo de lenguaje fuerte en su día a día, pero que aquel “encadenado” de llamadas inoportunas lo llevó a un límite inusual.

Durante años, la familia prefirió mantener el suceso en privado, sin imaginar que ese instante terminaría siendo coreado en conciertos internacionales.