La Fontana di Trevi, en Roma, implementará un cobro para los turistas que deseen acercarse a su entorno más próximo, como parte de una estrategia para regular el flujo de visitantes y proteger este emblemático atractivo histórico.

Las autoridades de Roma anunciaron que, a partir de este año, el acceso cercano a la Fontana di Trevi tendrá un costo de dos euros para los visitantes. La medida busca reducir la congestión diaria que, en temporadas altas, supera las 30 mil personas.

Pretende mejorar la experiencia turística, garantizar la seguridad y conservar uno de los símbolos más importantes de la capital italiana.

El pago será obligatorio durante los siguientes horarios: de lunes a viernes: de 11:30 a.m. a 10:00 p.m; y fines de semana desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Fuera de estos horarios, los visitantes podrán acceder sin ningún costo.

¿Quiénes están exentos del pago de la Fontana di Trevi?