En la mañana de este martes 18 de noviembre usuarios de la red social X, antes Twitter, empezaron a reportar fallas en la plataforma. No se podía iniciar sesión, ni actualizar las publicaciones.

La falla no era solo en Colombia, sino que millones de usuarios en todo el mundo no podían ingresar o actualizar la red social.

Con el pasar de los minutos, se conoció que la falla se debió a problemas con la plataforma CloudFlare, un servicio de la nube del que dependen diversas plataformas, entre ellas X.

La propia compañía ha asegurado en una comunicación en su web que se han observado fallos internos del servidor de forma generalizada, los denominados “errores 500”, que se está produciendo de forma intermitente.

El incidente no solo impide que las web carguen correctamente, sino que también ha bloqueado el acceso a sus propios paneles de control.

De momento, algunos servicios se han ido restableciendo mientras la empresa investiga la causa.

ChatGPT, Gemini y Canva, otras plataformas afectadas

La situación de este martes 18 de noviembre pasó a ser más grave cuando los usuarios reportaron fallas en otras plataformas, además de X.

También se presentaron problemas en ChatGPT, la inteligencia artificial de OpenAI, que en la actualidad es usado por millones de personas, incluso en el día a día como asistente virtual para trabajar, estudiar o consultar.

Además, también se reportaron fallas en plataformas en línea como Canva, que suele usarse por millones de usuarios para realizar diseños, collages, entre otros usos.

También se presentaron fallas en los juegos en línea League of Legends y Valorant, y en la IA Gemini.

Plataformas en Colombia que usan CloudFlare

En Colombia, además de las plataformas, aplicaciones y redes sociales comunes, hay páginas web de importantes empresas que usan CloudFlare, por lo que también se vieron afectadas este martes.

Algunas de estas empresas ofrecen ventas en línea. Algunas que se vieron afectadas son: Falabella, Homcenter, Comunicaciones Davivienda, Alpina, Cruz Verde, Wingo, Xendit, entre otros.