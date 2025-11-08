Un video que se volvió viral muestra el momento en que una mujer, fuera de control, lanzó un café caliente contra una trabajadora de McDonald’s en el estado de Michigan, Estados Unidos.

El hecho ocurrió en un establecimiento ubicado específicamente en Buena Vista Township y fue grabado por un cliente que presenció la escena. En las imágenes se aprecia cómo la clienta, visiblemente alterada, discute con el personal del local antes de arrojar el café directamente sobre la espalda de la empleada, quien sería una de las gerentes del lugar.

X @comunicaliamx Mujer agrede a una trabajadora de McDonald’s

Según reportes de medios locales como ViveUSA y The New York Post, la pelea comenzó cuando la mujer exigió la devolución del dinero por un pedido cancelado. A pesar de que el equipo de McDonald’s intentó explicarle que el reembolso se realizaría en un plazo de 48 horas, la situación se salió de control.

CAMERON CROSTON/EFE Imagen referencial. Según reportes de medios locales como ViveUSA y The New York Post, la pelea comenzó cuando la mujer exigió la devolución del dinero por un pedido cancelado.

Testigos afirman que la trabajadora intentó mantener la calma e incluso ofreció una bebida de cortesía, pero la clienta respondió con insultos y, finalmente, con el violento ataque. En el video se escucha cómo grita: “¡Atrapa ese café hirviendo!” justo antes de lanzarlo.

Asimismo, la policía local de Buena Vista Township informó a través de Facebook que la responsable ya fue identificada gracias al apoyo de la comunidad. “Agradecemos las respuestas rápidas. El sospechoso ha sido localizado”.

Testigos señalan que, tras una… pic.twitter.com/cyeyOBKJzK — Comunicalia | Noticias | Podcast (@comunicaliamx) November 6, 2025

Por el momento, McDonald’s no ha emitido un comunicado oficial, pero los usuarios en redes sociales han expresado su solidaridad con la trabajadora agredida.