La Academia de la Grabación, encargada de los Grammy, entregó oficialmente este viernes los nominados a la edición 68 de sus anhelados galardones dejando al rapero Kendrick Lamar como el mayor opcionado con 9 candidaturas.

Al artista le siguen Cirkut (7), Jack Antonoff (7), Lady Gaga (7), Bad Bunny (6), Leon Thomas (6), Sabrina Carpenter (6), Serban Ghenea (6), Andrew Watt (5), Clipse (5), Doechii (5), Sounwave (5), SZA (5), Turnstile (5) y Tyler, The Creator (5).

Como el único premio musical votado por pares, los Grammy son seleccionados por el cuerpo de miembros votantes de la Recording Academy, compuesto por creadores musicales que representan todos los géneros y disciplinas creativas, incluidos artistas, compositores, productores, mezcladores e ingenieros.

“Los Premios GRAMMY son nuestra oportunidad para honrar a las personas que hacen que esta comunidad sea tan vibrante, y los nominados de este año nos recuerdan el increíble talento que impulsa la música hacia adelante”, dijo Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la Recording Academy.

Lamar compite en categorías como Grabación del año, Álbum del año, Canción del año o Productor del año, además de las categorías de rap.

Los nominados en las categorías más importantes

Grabación del Año

“DtMF” – Bad Bunny

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“Anxiety” – Doechii

“WILDFLOWER” – Billie Eilish

“Abracadabra” – Lady Gaga

“luther” – Kendrick Lamar con SZA

“The Subway” – Chappell Roan

“APT.” – ROSÉ, Bruno Mars

Álbum del Año

DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

– SWAG – Justin Bieber

– Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

– Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

– MAYHEM – Lady Gaga

– GNX – Kendrick Lamar

– MUTT – Leon Thomas

– CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator

Canción del Año

“Abracadabra” – Lady Gaga, Henry Walter y Andrew Watt , compositores ( Lady Gaga )

, compositores ( ) “Anxiety” – Jaylah Hickmon , compositora ( Doechii )

, compositora ( ) “APT.” – Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas y Henry Walter , compositores ( ROSÉ, Bruno Mars )

, compositores ( ) “DtMF” – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry y Roberto José Rosado Torres , compositores ( Bad Bunny )

, compositores ( ) “Golden [De KPop Demon Hunters ]” – EJAE y Mark Sonnenblick , compositores ( HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI )

]” – , compositores ( ) “luther” – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington , compositores ( Kendrick Lamar con SZA )

, compositores ( ) “Manchild” – Amy Allen, Jack Antonoff y Sabrina Carpenter , compositores ( Sabrina Carpenter )

, compositores ( ) “WILDFLOWER” – Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)

Mejor Artista Nuevo

Olivia Dean

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Productor del Año, No Clásico

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Sounwave

Compositor del Año, No Clásico

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo

“Defying Gravity” – Cynthia Erivo y Ariana Grande

“Golden [De KPop Demon Hunters ]” – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

]” – “Gabriela” – KATSEYE

“APT.” – ROSÉ, Bruno Mars

“30 For 30” – SZA con Kendrick Lamar

Mejor Álbum Vocal Pop

SWAG – Justin Bieber

– Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

– Something Beautiful – Miley Cyrus

– MAYHEM – Lady Gaga

– I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims

Mejor Grabación Dance Pop

“Bluest Flame” – Selena Gomez & benny blanco

“Abracadabra” – Lady Gaga

“Midnight Sun” – Zara Larsson

“Just Keep Watching (De F1® The Movie )” – Tate McRae

)” – “Illegal” – PinkPantheress

Mejor Canción de Rock

“As Alive As You Need Me To Be” – Trent Reznor y Atticus Ross , compositores ( Nine Inch Nails )

, compositores ( ) “Caramel” – Vessel1 y Vessel2 , compositores ( Sleep Token )

, compositores ( ) “Glum” – Daniel James y Hayley Williams , compositores ( Hayley Williams )

, compositores ( ) “NEVER ENOUGH” – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills y Brendan Yates , compositores ( Turnstile )

, compositores ( ) “Zombie” – Dominic Harrison y Matt Schwartz, compositores (YUNGBLUD)

Mejor Álbum de Música Alternativa

SABLE, fABLE – Bon Iver

– Songs Of A Lost World – The Cure

– DON’T TAP THE GLASS – Tyler, The Creator

– moisturizer – Wet Leg

– Ego Death At A Bachelorette Party – Hayley Williams

Mejor Interpretación de R&B

“YUKON” – Justin Bieber

“It Depends” – Chris Brown con Bryson Tiller

“Folded” – Kehlani

“MUTT (Live From NPR’s Tiny Desk)” – Leon Thomas

“Heart Of A Woman” – Summer Walker

Mejor Álbum de Rap

Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

– GLORIOUS – GloRilla

– God Does Like Ugly – JID

– GNX – Kendrick Lamar

– CHROMAKOPIA – Tyler, The Creator

Mejor Interpretación Solista Country

“Nose On The Grindstone” – Tyler Childers

“Good News” – Shaboozey

“Bad As I Used To Be [De F1® The Movie ]” – Chris Stapleton

]” – “I Never Lie” – Zach Top

“Somewhere Over Laredo” – Lainey Wilson

Mejor Álbum de Americana

BIG MONEY – Jon Batiste

– Bloom – Larkin Poe

– Last Leaf On The Tree – Willie Nelson

– So Long Little Miss Sunshine – Molly Tuttle

– Middle – Jesse Welles

Mejor Álbum de Pop Latino

Cosa Nuestra – Rauw Alejandro

– BOGOTÁ (DELUXE) – Andrés Cepeda

– Tropicoqueta – KAROL G

– Cancionera – Natalia Lafourcade

– ¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz

Mejor Banda Sonora para Medios Visuales (Incluye Cine y Televisión)

How To Train Your Dragon – John Powell , compositor

– , compositor Severance: Temporada 2 – Theodore Shapiro , compositor

– , compositor Sinners – Ludwig Göransson , compositor

– , compositor Wicked – John Powell y Stephen Schwartz , compositores

– , compositores The Wild Robot – Kris Bowers, compositor

Para ver la lista completa de los nominados al Grammy en sus 95 categorías se puede visitar la página web de la Academia de la Grabación.