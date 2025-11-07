Los premios más importantes de la música global, los Grammy, dieron a conocer sus nominados para la edición 68 este viernes y entre ellos aparecen varios colombianos protagonistas que lucharán por el anhelado gramófono.
Nombres como Karol G, Andrés Cepeda, Grupo Niche, J Balvin, Feid, Aterciopelados, Bomba Estéreo y Paola Jara hondearán la bandera del país en categorías importantes pensadas para la música latina y mexicana.
Los nominados fueron anunciados hoy durante una transmisión en vivo, con la participación de artistas como Chappell Roan, Doechii, KAROL G, Mumford & Sons, Sabrina Carpenter, Sam Smith, entre otros, quienes presentaron las 95 categorías de los GRAMMY.
Las nominaciones de este año abarcan una amplia gama de artistas, géneros y proyectos —desde figuras consolidadas hasta nominados por primera vez— en campos como el pop, country, rap, R&B, música latina, global, jazz y más, reflejando un año marcado por una creatividad musical diversa y expansiva.
Los Premios Grammy 2026 se celebrarán el domingo 1 de febrero, en vivo desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles, con transmisión en directo por CBS y disponible en streaming, tanto en vivo como bajo demanda, a través de Paramount+.
Estos son los nominados colombianos
Mejor Álbum de Pop Latino(Para álbumes que contengan más del 75 % del tiempo total de grabaciones nuevas de pop latino)
- Cosa Nuestra — Rauw Alejandro
- BOGOTÁ DELUXE — Andrés Cepeda
- Tropicoqueta — KAROL G
- Cancionera — Natalia Lafourcade
- ¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz
Mejor Álbum de Música Urbana(Para álbumes que contengan más del 75 % del tiempo total de grabaciones nuevas de música urbana)
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny
- Mixteip — J Balvin
- FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
- NAIKI — Nicki Nicole
- EUB DELUXE — Trueno
- SINFÓNICO (En Vivo) — Yandel
Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino(Para álbumes que contengan más del 75 % del tiempo total de grabaciones nuevas de rock o alternativo latino)
- Genes Rebeldes — Aterciopelados
- ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
- PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso
- ALGORHYTHM — Los Wizzards
- Novela — Fito Páez
Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluido el Tejano)(Para álbumes que contengan más del 75 % del tiempo total de grabaciones nuevas de música regional mexicana —banda, norteño, corridos, gruperos, mariachi, ranchera y tejano—)
- MALA MÍA — Fuerza Regida, Grupo Frontera
- Y Lo Que Viene — Grupo Frontera
- Sin Rodeos — Paola Jara
- Palabra De To’s (Seca) — Carín León
- Bobby Pulido & Friends: Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo) — Bobby Pulido
Mejor Álbum Tropical Latino(Para álbumes que contengan más del 75 % del tiempo total de grabaciones nuevas de música tropical latina)
- Fotografías — Rubén Blades, Roberto Delgado & Orquesta
- Raíces — Gloria Estefan
- Clásicos 1.0 — Grupo Niche
- Bingo — Alain Pérez
- Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 — Gilberto Santa Rosa