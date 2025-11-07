Los premios más importantes de la música global, los Grammy, dieron a conocer sus nominados para la edición 68 este viernes y entre ellos aparecen varios colombianos protagonistas que lucharán por el anhelado gramófono.

Nombres como Karol G, Andrés Cepeda, Grupo Niche, J Balvin, Feid, Aterciopelados, Bomba Estéreo y Paola Jara hondearán la bandera del país en categorías importantes pensadas para la música latina y mexicana.

Los nominados fueron anunciados hoy durante una transmisión en vivo, con la participación de artistas como Chappell Roan, Doechii, KAROL G, Mumford & Sons, Sabrina Carpenter, Sam Smith, entre otros, quienes presentaron las 95 categorías de los GRAMMY.

Las nominaciones de este año abarcan una amplia gama de artistas, géneros y proyectos —desde figuras consolidadas hasta nominados por primera vez— en campos como el pop, country, rap, R&B, música latina, global, jazz y más, reflejando un año marcado por una creatividad musical diversa y expansiva.

Los Premios Grammy 2026 se celebrarán el domingo 1 de febrero, en vivo desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles, con transmisión en directo por CBS y disponible en streaming, tanto en vivo como bajo demanda, a través de Paramount+.

Estos son los nominados colombianos

Mejor Álbum de Pop Latino(Para álbumes que contengan más del 75 % del tiempo total de grabaciones nuevas de pop latino)

Cosa Nuestra — Rauw Alejandro

— BOGOTÁ DELUXE — Andrés Cepeda

— Tropicoqueta — KAROL G

— Cancionera — Natalia Lafourcade

— ¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz

Mejor Álbum de Música Urbana(Para álbumes que contengan más del 75 % del tiempo total de grabaciones nuevas de música urbana)

DeBÍ TiRAR MáS FOToS — Bad Bunny

— Mixteip — J Balvin

— FERXXO VOL X: Sagrado — Feid

— NAIKI — Nicki Nicole

— EUB DELUXE — Trueno

— SINFÓNICO (En Vivo) — Yandel

Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino(Para álbumes que contengan más del 75 % del tiempo total de grabaciones nuevas de rock o alternativo latino)

Genes Rebeldes — Aterciopelados

— ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL

— PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso

— ALGORHYTHM — Los Wizzards

— Novela — Fito Páez

Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluido el Tejano)(Para álbumes que contengan más del 75 % del tiempo total de grabaciones nuevas de música regional mexicana —banda, norteño, corridos, gruperos, mariachi, ranchera y tejano—)

MALA MÍA — Fuerza Regida, Grupo Frontera

— Y Lo Que Viene — Grupo Frontera

— Sin Rodeos — Paola Jara

— Palabra De To’s (Seca) — Carín León

— Bobby Pulido & Friends: Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo) — Bobby Pulido

Mejor Álbum Tropical Latino(Para álbumes que contengan más del 75 % del tiempo total de grabaciones nuevas de música tropical latina)